La Plata vivió la primera Fiesta de la Frutilla en Meridiano V

Se realizó la primera edición de la Fiesta de la Frutilla, un evento que tuvo lugar en el Playón de la Estación Provincial Meridiano V.

Con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a través del área de Agricultura Familiar y de la Dirección Provincial de Mercados a través del programa Mercados Bonaerenses, la iniciativa tuvo como objetivo difundir y poner en valor la producción flori-frutihortícola local y fortalecer el vínculo directo entre los productores y la comunidad.

A lo largo de la tarde, hubo venta de frutillas frescas, hortalizas de estación y productos regionales elaborados; stands con información sobre investigación, nutrición, prácticas agrícolas y recomendaciones técnicas; talleres de cocina con invitados especiales; radio abierta; música en vivo.

La fiesta reunió a productores primarios, emprendimientos de agregado de valor y equipos técnicos e instituciones académicas como la Universidad Nacional de La Plata, junto a organismos provinciales como el Ministerio de Desarrollo Agrario.

En el Relevamiento Florihortícola Platense 2025, disponible en la web comunal, se confirma la importancia estratégica de cultivos como la frutilla (3.600 toneladas al año), siendo la sexta producción en importancia del cordón flori-frutihortícola y evidenciando un notable crecimiento desde el último dato disponible (68 toneladas en Censo Hortiflorícola Buenos Aires de 2005).