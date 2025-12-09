Continúa el ballet en el Teatro Argentino

La suite del ballet “La Bayadera”, con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón, subirá a escena el próximo sábado, a las 20, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, ubicado en 51 entre 9 y 10. Asimismo, habrá nuevas funciones los domingos 14 y 21 de diciembre, a las 18, y el jueves 18, viernes 19 y sábado 20, a las 20. Esta propuesta artística forma parte de las actividades programadas por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse a partir de este jueves a las 12, y para las funciones del 18, 19, 20 y 21 podrán conseguirse desde el próximo martes, también desde las 12, siempre a través de la página web y las redes sociales del Teatro Argentino. Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin. Para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerlas este jueves, de 12 a 18, y para las funciones del 18, 19, 20 y 21 podrán conseguirlas el próximo martes, también de 12 a 18, acercándose a la boletería del Teatro y presentando su DNI.

La Bayadera cuenta con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa y se estrenó en San Petersburgo en el año 1877. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kalidasa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya, una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas, y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. “Con esta suite de La Bayadera he querido tejer un tapiz donde cada hilo es una emoción humana vibrante. El primer acto se erige como un mosaico de pasiones terrenales: en la celebración nupcial de Solor y Gamzatti, las danzas festivas ocultan, bajo su esplendor, las sombras del engaño y los celos”, destacó Edgardo Trabalón, ex primer bailarín de extensa y exitosa trayectoria y responsable de la reposición coreográfica.