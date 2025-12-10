Llega la primera Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos

Esta semana se llevará adelante la primera Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos (FEDHU) en el Pabellón Central del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha del jueves 11 al sábado 13 de diciembre con entrada gratuita.

La propuesta se realizará en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos a través de una agenda pensada para promover el debate, la formación y la reflexión ciudadana a través de la literatura.

La feria se podrá ver de jueves a sábados de 14:00 a 20:00 y contará con la participación de más de 80 editoriales e instituciones. Mañana será la inauguración institucional y el público podrá asistir entre las 18:00 y las 20:00.

Destinada a estudiantes, instituciones, docentes, académicos, lectores, escritores, editores y público general, la FEDHU busca resaltar la importancia de la memoria histórica y abordar la diversidad de derechos sobre los que existe producción literaria.

La iniciativa incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, proyecciones, muestras, conferencias, lecturas colectivas y ferias de productos con la participación de más de 80 editoriales e instituciones, autores e invitados especiales.