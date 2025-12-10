Nación recortó proyectos de ciencia e investigación

En nuevo paso para desmantelar el sistema científico argentino, el Comité Directivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación dio de baja definitivamente las líneas de financiación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (conocidos como PICT) 2022, que ya había sido evaluada y otorgada, y 2023.

Para reemplazar este instrumento, puesto a punto durante décadas, el organismo anunció que se lanzarían dos líneas de financiamiento destinadas “al desarrollo productivo”. Una es la denominada Apoyo a la Investigación Científica (AIC), que cuenta con un máximo de 200.000 dólares para proyectos en conjunto con el sector privado. Más adelante, se incorporarían tres líneas Startup 2025 para el desarrollo de prototipos en pequeña escala de tecnología protegible bajo propiedad intelectual, validación de productos, escalado, certificaciones y homologaciones, diseño de estrategia de negocios, inicio de comercialización y acuerdos de transferencia.

De esta manera, la gran mayoría de las investigaciones realizadas en el país, pero que no tienen un horizonte de dos años para su concreción, quedarían sin financiar.

La reacción de la comunidad científica fue de repudio unánime. En cuanto se conoció la decisión, la Red de Autoridades de Institutos de Investigación, que reúne a más de 400 autoridades de organismos, dio a conocer un documento que subrayó: “Disfrazan el recorte y ataque a la ciencia, con el argumento ficticio de financiar ciencia aplicada”.