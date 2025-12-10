Docentes bonaerenses reclaman por la reapertura de paritarias

Los docentes bonaerenses reclamaron al gobierno de Axel Kicillof la reapertura de las paritarias para acordar un aumento salarial en el último tramo del año. En línea con lo planteado por judiciales y estatales, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una nota al ministro de Trabajo, Walter Correa, para retomar la mesa de negociación iniciada el 20 de noviembre. “El pedido responde a la imperiosa necesidad de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo”, remarcaron desde el FUDB.

El frente, que nuclea a Suteba, AMET, Udocba, FEB y Sadop, también solicitó una reunión con la nueva directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, para definir una agenda de trabajo que incluya temas pendientes y los necesarios para el inicio del ciclo 2026.

Cabe recordar que, a fines de noviembre, los funcionarios provinciales habían condicionado la discusión salarial a la aprobación del paquete de leyes enviado por Kicillof. Tras la sanción de esas iniciativas en la Legislatura bonaerense, los gremios renovaron la presión para que se convoque a la mesa paritaria.

El reclamo docente se inscribe en un cierre de año marcado por tensiones económicas y sociales, con la expectativa de que el Gobierno provincial defina si habrá un aumento que permita mitigar el impacto de la inflación en los salarios.