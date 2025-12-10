Licencias y acuerdos reconfiguran el tablero bonaerense

Diego Valenzuela juró como senador bonaerense por la Primera sección electoral y de inmediato pidió licencia. Apenas dos semanas antes había solicitado apartarse de su cargo como intendente de Tres de Febrero, que obtuvo bajo el sello PRO. La sucesión de licencias lo convirtió en uno de los dirigentes más cuestionados del cierre de año político en la Provincia.

En Casa Rosada dan por hecho su desembarco como jefe de Migraciones, en el marco de un acuerdo entre Karina Milei y Patricia Bullrich, sostenido además por su histórica amistad con el Presidente Javier Milei. Aunque la designación aún no fue publicada en el Boletín Oficial, la oposición ya lanzó críticas por lo que consideran un exceso de pragmatismo. “No renunció como intendente y ahora tampoco como senador. Se agarra a todo pese a que nos dijo que en La Libertad Avanza no había candidaturas testimoniales”, señaló el concejal peronista Juan Debandi.

El futuro de Valenzuela aparece atado a las proyecciones electorales de la administración libertaria, que lo evalúa como posible candidato a la gobernación en 2027. Su estrategia combina gestión municipal, presencia legislativa y ahora un eventual cargo nacional, en un esquema que busca maximizar visibilidad y poder. Sin embargo, no es el único con aspiraciones. Diego Santilli y Sebastián Pareja también se anotan en la carrera, lo que anticipa tensiones internas en el armado bonaerense.

La doble licencia expuso un oportunismo que pone en cuestión la legitimidad de su representación y alimenta las sospechas de que su proyecto personal pesa más que las responsabilidades asumidas.