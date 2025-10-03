Espert suma más pruebas en contra

Un libro contable elaborado por el Bank of America registra una transferencia internacional de 200.000 dólares destinada a Espert. Según reveló una investigación de los periodistas Alconada Mon y Rodríguez Niell, la transferencia partió de la estructura empresarial vinculada a Fred Machado, empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

La documentación fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. El dato se complementa con lo revelado durante el fin de semana, sobre la base de otros documentos incorporados a ese proceso, que usó el dirigente peronista y también candidato Juan Grabois para denunciar a Espert en la justicia federal de San Isidro.

En los archivos judiciales del Estado de Texas figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables. Corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia norteamericana.

Nueva denuncia contra el candidato de LLA

POr otra parte, Espert sumó una nueva denuncia por “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que admitiera en declaraciones televisivas que utilizó para una campaña electoral recursos que provenían de Fred Machado, empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

“Declaró públicamente que se enteró en 2021 que esos recursos provenían de una organización liderada por Fred Machado, y aún así no hizo la denuncia correspondiente”, planteó el denunciante Adrián Bastianés, titular de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (Alutara).

Señalado por todos

Clara Montero Barre, la exjefa de prensa de Espert en 2019, cuando el ahora diputado se postuló para presidente por el partido Unite, afirmó que el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires "miente" al minimizar su vínculo con el narco Fred Machado.

“Espert está mintiendo cuando dice que usó el avión de Machado una sola vez, fueron un par. Tenía el avión para él”, advirtió.

En paralelo, José Bonacci, titular de Unite, agregó: “Los aportes de Machado no los pusimos como aporte de campaña. Espert me cuenta lo del avión en 2021, pidiéndome argumentos de cómo podíamos justificar eso”.