Denuncian por abuso a ex candidato de La Libertad Avanza y cirujano de La Plata

Una denuncia por abuso sexual involucra a un reconocido cirujano de Villa Elisa y ex candidato del partido La Libertad Avanza.

Según el expediente judicial, el profesional identificado por sus iniciales H.F.L. está acusado de haber abusado sexualmente de una de sus hijas desde que la niña tenía ocho años.

La causa se inició en mayo de este año, cuando la madre de la menor relató que su hija, actualmente de 13 años, se animó a confesar los abusos reiterados que sufría en distintos contextos por parte de su padre. Además, la niña denunció que el acusado la amenazaba a ella y a su hermana menor con matar a ambas si llegaban a contar lo sucedido.

La investigación avanzó con medidas judiciales, peritajes y un reciente pedido de recaratulación por parte de la querella, que busca endurecer la imputación. La causa quedó radicada en la UFI N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, cuya titular es la jueza Marcela Garmendia.

Repercusiones políticas: silencio en La Libertad Avanza

H.F.L. tuvo también una breve incursión en la política. Está afiliado a La Libertad Avanza y en las elecciones legislativas de 2023 integró la lista encabezada por Marcela Pagano y Bertie Benegas Lynch en la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, desde La Libertad Avanza no hubo pronunciamientos públicos sobre la denuncia. El acusado había tenido participación activa en la campaña local y figuraba en actos partidarios previos a las elecciones.

La denuncia genera incomodidad en el espacio libertario, que enfrenta una situación delicada en medio de la exposición mediática y el avance judicial.



