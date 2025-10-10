El Congreso citó a Karina Milei y a Mario Lugones por los audios sobre coimas en Discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó el pedido de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por su presunta vinculación con el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La convocatoria fue respaldada por la mayoría de los bloques opositores y se realizará el próximo miércoles 15 de octubre a las 14 horas.

El pedido fue impulsado por el bloque de Unión por la Patria (UxP), que reclamó explicaciones tras las revelaciones judiciales sobre el supuesto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo durante la gestión del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo. En los audios difundidos, Spagnuolo habría hecho referencia a presuntos pagos ilegales y a contactos dentro del Gobierno.

“Hemos intentado muchísimas veces citar y pedir informes para conseguir que nos contesten sobre estos temas y no lo hemos conseguido”, señaló el diputado Pablo Yedlin de UxP y aseguró: “No tenemos otra alternativa, nuestro reglamento no nos da otra opción que pedir la interpelación de los funcionarios. Esta situación es un escándalo”

En esa misma línea, la diputada Sabrina Selva sostuvo: “Este Gobierno se desestabiliza solo. Karina Milei y Mario Lugones son dos funcionarios que tienen que venir a dar explicaciones”.

La decisión del Congreso se da en un contexto de creciente tensión institucional. El oficialismo intenta contener el impacto de las causas judiciales que involucran a sus propios funcionarios, mientras la oposición busca exhibir una gestión marcada por el secretismo y la falta de controles. En el Congreso ya se habla de que la citación podría ser apenas el inicio de una serie de nuevas investigaciones.