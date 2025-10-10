Diputados dio media sanción a la emergencia en ciencia y tecnología

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara la emergencia y el financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, tras años de recortes y paralización. Con 132 votos afirmativos, la iniciativa fue aprobada sin rechazos ni abstenciones y ahora pasará al Senado.

El texto, promovido por el bloque de Unión por la Patria, reconoce “la grave crisis del sistema científico argentino durante la gestión de Javier Milei” y dispone liberar recursos para su sostenimiento. “Incorporamos un artículo que protege los sectores nuclear, aeroespacial, de telecomunicaciones y de defensa”, destacó el diputado santafesino Eduardo Toniolli.

Entre los objetivos, el documento busca recomponer los salarios de investigadores, técnicos y becarios, garantizar la continuidad de proyectos en curso y restituir los fondos recortados por el Ejecutivo. También establece que al menos un 20% del presupuesto adicional se destine al desarrollo federal de la ciencia.

“El sistema está al borde del colapso”, advirtió Daniel Gollan, al celebrar la aprobación. En el Congreso, el respaldo fue amplio, incluso desde bancas opositoras se coincidió en que la desinversión oficial dejó a la ciencia argentina en estado crítico.