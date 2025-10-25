San Luis cantó “bajo la lluvia” y ahora debe ganar otro partido para no descender

San Luis no podía fallar…

En la última presentación del año jugando de local en la cancha del barrio La Cumbre, el equipo de nuestra ciudad venció 36 a 6 a San Cirano en una de las dos semifinales del repechaje para ver qué equipos terminarán de integrar el selecto grupo de 14 que el año que viene le dará forma al torneo más importante de rugby de la Argentina.

Bajo una copiosa lluvia que acompañó durante toda la tarde, los Maristas lograron imponer supremacía bajo la premisa de un orden táctico y un amor propio que los llevó a evitar descender ante su gente en el último partido del año en casa.

Si bien el encuentro arrancó luchado y cerrado, sobre el final del primer tiempo los locales alcanzaron una importante diferencia que se fue acrecentando en el inicio de la parte final, y se fue tornando irremontable para los visitantes.

Con este resultado, San Luis deberá medirse dentro de quince días (probablemente en la cancha de La Plata RC) ante Champagnat, que durante la tarde del sábado ganó la otra semifinal ante Pueyrredón.

Cabe recordar que el año que viene el torneo de elite de rugby de la Argentina tendrá 14 equipos y se llamará Top 14, a diferencia de este año que participaron doce instituciones.

Para el 2026 ya lograron ascender desde el campeonato de Primera A Atlético del Rosario y Los Matreros.

De esta manera, con el ganador del partido entre San Luis y Champagnat.