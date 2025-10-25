La novela Mammini suma otro capítulo

El caso Ivo Mammini sigue siendo un foco de conflicto importante en la vida de Gimnasia, debido a que el delantero todavía está ligado al club y se está recuperando de una operación ligamentaria en suelo europeo. En ese sentido, el que rompió el silencio este viernes fue su representante Fabio Scandizzo.

“Siempre le dijeron que los ligamentos estaban bien y era solo un tema de líquido en la rodilla. En Suecia le hicieron una resonancia y salió mal. Llamé inmediatamente a los médicos del club para pedir la resonancia que le habían hecho en Argentina y nunca me la pasaron”, sostuvo el agente del atacante en diálogo con radio Provincia.

“La decisión de operarlo y hacer la recuperación en Europa fue nuestra, en parte por la desconfianza que le tomamos a los médicos de Gimnasia . Por ahora lo pagamos nosotros pero seguramente iniciaremos acciones legales contra el club”, completó. Se esperan más novedades en esta historia.