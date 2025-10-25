Y una tarde, Lo Dejo Todo logró regresar a la victoria

Por Galopón

La disputa del Especial “Intense Look” (1.000 mts.) ocupó la cartelera jerárquica de ayer en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo. En la oportunidad el triunfo fue, por fin, para Lo Dejo Todo, postergando con holgura a Arrostro, mientras que cerca quedaba tercero Oro Azteca. De tal forma el pupilo del entrenador Luis Gorlero logró el quinto triunfo de su productiva campaña y volvió a gritar victoria luego de hilvanar cinco segundos puestos, todos de carácter clásico.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el décimo turno de la programación con ocho participantes en pista, ya que Amigazo Mak faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Lo Dejo Todo, que prometía un sport de $2.60, superando lo reunido por Arrostro ($3.95). Casualmente, los dos más jugados ocuparon los mejores lugares en la definición.

Abiertos los partidores, Arrostro tomó decididamente el comando del lote y al formalizarse la carrera, corría con clara ventaja sobre Lo Dejo Todo. Enseguida volcaron el codo de la calle 41 con el puntero que estiró la diferencia sobre Lo Dejo Todo, quedando cerca Ridge Prince, Wave Rimout y Oro Azteca. De esa forma completaron el recorrido de la elipse.

Así pisaron la recta con Arrostro firme en la vanguardia, mientras que por los palos progresaba Lo Dejo Todo. De a poco el favorito fue limando la diferencia con respecto al puntero y faltando 150 metros lo pasó de largo, siguiendo viaje hasta el disco, que cruzó con dos cuerpos de luz sobre Arrostro, que por medio largo dejó tercero a Oro Azteca, que cargó en las postrimerías.

El ganador vino en 23s.73/100 y en 47s.29/100 hasta completar el buen registro de 1m.00s.26/100 para los 1.100 metros de pista pesada.