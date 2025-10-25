Operación Monumental, Gimnasia empezó a planificar un partido clave

A la espera de la confirmación oficial del día y la hora del encuentro por la fecha 14, el cuerpo técnico interino de Gimnasia comenzó a delinear el once que enfrentará a River en el estadio Monumental. El plantel trabajó en el campo sintético de Estancia Chica, a puertas cerradas, donde se ensayaron varios cambios respecto al equipo que igualó el clásico platense.

La principal novedad pasa por la inclusión de Juan Manuel Villalba. El juvenil, recientemente retornado tras su participación con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile, se perfila para ser titular en reemplazo de Pedro Silva Torrejón, quien arrastra una molestia en el tobillo que le impidió completar el partido ante Estudiantes. Su sustituto natural, Matías Melluso, también quedó descartado por un desgarro sufrido en UNO.

Además, el entrenador dispuso tres modificaciones tácticas. Germán Conti ingresó por Renzo Giampaoli, señalado por la marca perdida en el gol del colombiano Edwuin Cetré en el cierre de la primera etapa.

Jeremías Merlo, muy aclamado por los hinchas, reemplazó a Fabricio Corbalán, lo que generó el retroceso de Juan de Dios Pintado al lateral derecho. En tanto, Franco Torres ocupó el lugar de Bautista Merlini, sumando minutos importantes tras su recuperación de una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo fuera de las canchas buena parte del año.

El Lobo continúa afinando detalles en busca de solidez y de una propuesta competitiva ante un River que, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, atraviesa un momento no muy grato en la Copa de la Liga con derrotas llamativas, pese a la recuperación en Córdoba con Talleres.

Los once que piensa Zaniratto

De esta manera, el posible once de Gimnasia para visitar a River sería: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Germán Conti, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.