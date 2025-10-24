Nicolás Varrone dará el salto a la Fórmula 2

El automovilismo argentino vuelve a decir presente en la elite internacional. Nicolás Varrone fue confirmado oficialmente por la escudería Van Amersfoort Racing (VAR) como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 2, la antesala directa de la Fórmula 1. A sus 24 años, el corredor bonaerense afrontará el desafío más importante de su carrera, en una categoría que se consolidó como el principal trampolín hacia la Máxima desde su integración al ciclo de la F1 en 2017.

La Fórmula 2 es hoy la gran vidriera de los talentos emergentes del automovilismo mundial. Por ella pasaron figuras que hoy brillan en la F1, como Charles Leclerc (campeón 2017), George Russell (2018), Oscar Piastri (2021) y el reciente campeón Gabriel Bortoleto (2024). También dejaron su huella Nyck de Vries (2019) y Mick Schumacher (2020), quienes tuvieron experiencia en la grilla principal.

Varrone se unirá a uno de los once equipos que conforman una de las divisionales más competitivas del planeta. En los últimos años, la F2 ha sido terreno fértil para los pilotos latinoamericanos: Joshua Düerksen (Paraguay), Sebastián Montoya (Colombia) y Rafael Villagómez (México) fueron protagonistas de la última temporada. Además, el argentino Franco Colapinto tuvo un paso destacado en 2024 antes de convertirse en piloto titular de Williams en Fórmula 1.

El oriundo de Ingeniero Maschwitz ya tuvo su primer contacto con un monoplaza de la categoría en diciembre de 2024, cuando participó de las pruebas en Abu Dhabi con el auto del propio Düerksen, logrando un notable segundo puesto en la tanda vespertina. Aquella actuación fue especialmente valorada en el ambiente, considerando que hacía cinco años que no se subía a un auto de este tipo.

“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”, expresó el argentino en el comunicado oficial del equipo.

El campeonato 2026 comenzará del 6 al 8 de marzo en Melbourne y concluirá del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi, con 28 carreras distribuidas en 14 Grandes Premios, ya que cada fin de semana se disputan una carrera Sprint y una Feature Race. Varrone compartirá pista con grandes promesas, entre ellas el estadounidense Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac, quien también debutará en la categoría con la escudería Hitech TGR.

La llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2 marca un nuevo capítulo para el automovilismo argentino, que vuelve a tener presencia en la antesala de la F1, con la ilusión de repetir el camino de Franco Colapinto y mantener viva la bandera nacional en las grandes ligas del deporte motor.