Nuevo round: Mammini disparó munición pesada contra Gimnasia

El conflicto entre Ivo Mammini y el cuerpo médico de Gimnasia y Esgrima La Plata sumó un nuevo capítulo. El delantero, que se encuentra en España recuperándose de una nueva operación de rodilla, había cuestionado públicamente el manejo de su lesión en el club. En respuesta, desde la institución platense se ofrecieron detalles sobre la evolución del jugador y las decisiones tomadas durante su tratamiento.

De acuerdo con la explicación brindada por el traumatólogo Flavio Tunessi, Mammini había sido intervenido quirúrgicamente por una rotura de ligamentos cruzados y logró volver a jugar tras completar su recuperación. Sin embargo, tiempo después sufrió un golpe durante una práctica en Estancia Chica que derivó en una inflamación en la rodilla.

Tras realizarse los estudios correspondientes, las imágenes mostraron que el injerto se encontraba continuo y que no había una rotura completa. Por esa razón, el cuerpo médico decidió aplicar un tratamiento conservador, similar al utilizado en otros casos recientes dentro del plantel profesional.

Durante ese período, el jugador manifestó su intención de viajar a Europa para realizar una prueba en un club, algo que, según el equipo médico, no era recomendable debido a la presencia de líquido en la rodilla que podía afectar la estabilidad del injerto. Aun así, Mammini decidió continuar su recuperación fuera del país.

Ya en España, el futbolista fue evaluado por el doctor Ramón Cugat, quien determinó que debía ser nuevamente operado. Desde el cuerpo médico de Gimnasia señalaron que se trataba de una lesión parcial y no de una rotura total, por lo que el diagnóstico inicial se mantenía dentro de los parámetros esperables.

En el entorno tripero remarcan que el accionar del equipo de salud fue transparente y que en todo momento se informó al jugador sobre su estado y las alternativas disponibles. También subrayan que decisiones de este tipo pueden variar según los criterios de cada especialista, pero que todas se toman con el objetivo de priorizar la recuperación del deportista.

Tunessi concluyó que el deseo es que Mammini pueda recuperarse plenamente y retomar su carrera profesional cuanto antes, más allá de las diferencias surgidas en torno a la lesión.