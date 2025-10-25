Rugby: San Luis recibe a San Cirano en el primer paso por la permanencia

El rugby bonaerense tendrá este fin de semana un duelo con historia y mucha tensión. San Luis y San Cirano se enfrentarán desde las 14:30 hs en La Cumbre por la primera instancia de las semifinales del repechaje entre el Top 12 y la Primera A, en una serie que definirá el futuro inmediato de ambos clubes: la permanencia para uno y la posibilidad del ascenso para el otro.

El conjunto platense llega golpeado tras una temporada muy irregular en la máxima categoría. El 2025 no fue el año del León: apenas logró cuatro triunfos y nunca pudo salir de los últimos puestos de la tabla, aunque durante buena parte del campeonato se mantuvo por encima de Buenos Aires CRC. En el tramo final, sin embargo, la reacción del conjunto de Biei fue más sólida y terminó dejando a los maristas en la posición más comprometida. Pese a esto, el plantel de San Luis confía en su experiencia reciente en el Top 12 y en el empuje de su gente en La Cumbre para dar el primer golpe de la serie.

San Cirano, por su parte, llega en una situación completamente distinta. El equipo de Villa Celina tuvo un arranque flojo en la Primera A, con derrotas frente a Curupaytí, Pueyrredón, Olivos, Universitario de La Plata, Los Matreros y Hurling. Pero el punto de inflexión llegó a mitad de temporada, cuando hilvanó una racha de resultados positivos que lo catapultaron a los primeros puestos. Las remontadas ante Champagnat y Pucará fueron el impulso necesario para consolidarse como uno de los equipos más regulares del tramo final. Con 13 victorias consecutivas, San Cirano no solo recuperó confianza, sino que además superó en su cancha a los dos equipos que terminaron ascendiendo: Los Matreros y Atlético del Rosario.

Desde los números y la jerarquía, San Luis parte como favorito. Su roce con los equipos del Top 12 y su estructura competitiva lo colocan un escalón por encima en la previa. Sin embargo, el factor anímico podría inclinar la balanza: el equipo platense no logró los resultados esperados a lo largo del año y llega con cierta carga emocional, mientras que San Cirano arriba con confianza plena y sin presiones, sabiendo que ya cumplió con creces su objetivo inicial.

El historial reciente también le da una leve ventaja a los maristas: hace 12 años que no se enfrentan, y la última vez que lo hicieron fue en 2013, con victoria de San Luis por 37-12 en La Cumbre. La última alegría de San Cirano en La Plata data del 2012, cuando ganó por 31-26.

Con ese pasado como marco y con realidades opuestas, el cruce promete un choque intenso, abierto y cargado de emoción. San Luis buscará hacer valer su experiencia y jerarquía en la élite, mientras que San Cirano intentará seguir alimentando su sueño de volver al Top 12 después de más de una década.