Sarmiento sufrió un duro golpe ante Central

Las noticias en Gimnasia no son todas malas, ya que en la jornada de este viernes Rosario Central le dio una mano al Lobo en su puja por permanecer en Primera. En los 45 minutos que debían recuperar el Canalla y Sarmiento en Junín fue victoria 1-0 para la visita con gol de penal de Ángel Di María. Este duelo correspondía a la séptima jornada del Clausura de la Copa de la Liga.

Con este resultado, el Verde no logró desprenderse de la lucha por la permanencia, sumando 30 puntos, uno por encima del Tripero, con nueve unidades en juego. Por su parte, los rosarinos lograron clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

En otro juego, de la sexta fecha, Independiente aplastó por 3-0 a Platense en Avellaneda. Así, el Rojo ganó su primer partido del segundo semestre y también de la era Gustavo Quinteros.