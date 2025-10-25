Picasso dejó “pintado” a sus rivales para alegría del stud “Rey de SAO”

Por Galopón

En una tarde lluviosa, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el Premio “Stud Negro y Blanco” (1.400 mts.), Picasso dándonos la razón de nuestra elección y tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en desahogado final ya que derrotó por cinco cuerpos a Spree Port, mientras que Puro Corazón Real finalizaba tercero. Nuestro candidato, vino “balconeando” el desarrollo, para acercarse al fuego “entrecodo” y ya en la recta dominar con prestancia, escapando rumbo al disco en lujosa acción. Así, el pupilo del entrenador Gustavo Fabbian –primera victoria con estos colores- reprisó luego de cuatro meses y se alzó con una contundente victoria que enseguida ilusionó a su propietario Héctor Esmir Ocampo para anunciar que va a correr el Clásico “Joaquín V. González” (G II-1.600 mts.) del próximo 19 de noviembre. En la conducción del buen hijo de Lucullan se lució el jockey de la casa, Juan Cruz Rivarola.

Cotejo reservado para potrillos de 3 años que no hayan ganado, ocupó el noveno turno de la programación con diez participantes en pista, ya Great Thunder, Lenovo Glove y Río Hindú le rajaron al estado alterado de la pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo del debutante Puro Corazón Real, que prometía un sport de $2.25, superando lo reunido por Picasso ($2.70).

Abiertos los partidores, Leñatero Gris sobresalió en el pique pero formalizada la carrera Llanero Solitario pasó al frente con medio cuerpo de luz sobre Un Amigazo, que por dos largos dejaba tercero a Leñatero Gris, escalonándose luego Amigo Tabernero, Spree Port y Picasso. Al pasar por la señal del kilómetro Llanero Solitario y Un Amigazo corrían en parecida línea , quedando a tres cuerpos Leñatero Griss y luego lo hacían Amigo Tabernero y Picasso.

De esa forma culminaron el recorrido del opuesto y en plena elipse tolosana, Un Amigazo corría con pequeña ventaja sobre Llanero Solitario mientras Leñatero Gris pugnaba por terciar y Picasso se acercaba a la conversación.

Completaron el recorrido de la curva y cuando se esperaba lucha entre los nombrados, al entrar en la recta dominó fácilmente Picasso y con poderosas brazadas escapó rumbo al disco que finalmente cruzó con cinco largos de ventaja sobre Spree Port que avanzó en las postrimerías.

El ganador vino en 24s.39/100; en 48s.55/100 y en 1m.14s.22/100 hasta cerrar en 1m.27s.23/100 para los 1.400 metros de pista pesadísima.