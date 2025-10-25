Fórmula 1: sólida actuación de Colapinto
El piloto argentino cerró un primer día positivo en el GP de México de Fórmula 1.
El primer día de acción del Gran Premio de México dejó a Charles Leclerc como el más rápido en la FP1 (1:18.380) y a Max Verstappen dominando la FP2 (1:17.392). La jornada tuvo un condimento especial: nueve rookies participaron en el primer entrenamiento, cumpliendo con las exigencias de la FIA. Entre ellos, el joven de Red Bull Arvid Lindblad sorprendió con un tiempo de 1:18.997, ubicándose sexto y siendo el único novato en superar a su compañero Yuki Tsunoda.
En Alpine, Franco Colapinto completó una sólida actuación. En la FP1 marcó 1:19.331, quedando 9° y superando a Paul Aron (reemplazo de Gasly) por más de medio segundo. En la FP2 mejoró su registro a 1:18.721, quedando 18°, pero otra vez fue más veloz que Pierre Gasly, a quien aventajó por 0.437.
Este sábado, la FP3 se disputará a las 14.30 (ARG) y la clasificación será a las 18.00, para ordenar la grilla de la carrera del domingo, a 71 vueltas, desde las 17 hs.