Fórmula 1: sólida actuación de Colapinto

El primer día de acción del Gran Premio de México dejó a Charles Leclerc como el más rápido en la FP1 (1:18.380) y a Max Verstappen dominando la FP2 (1:17.392). La jornada tuvo un condimento especial: nueve rookies participaron en el primer entrenamiento, cumpliendo con las exigencias de la FIA. Entre ellos, el joven de Red Bull Arvid Lindblad sorprendió con un tiempo de 1:18.997, ubicándose sexto y siendo el único novato en superar a su compañero Yuki Tsunoda.

En Alpine, Franco Colapinto completó una sólida actuación. En la FP1 marcó 1:19.331, quedando 9° y superando a Paul Aron (reemplazo de Gasly) por más de medio segundo. En la FP2 mejoró su registro a 1:18.721, quedando 18°, pero otra vez fue más veloz que Pierre Gasly, a quien aventajó por 0.437.

Este sábado, la FP3 se disputará a las 14.30 (ARG) y la clasificación será a las 18.00, para ordenar la grilla de la carrera del domingo, a 71 vueltas, desde las 17 hs.