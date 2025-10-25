River perdió por penales ante la Lepra mendocina y quedó eliminado de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia eliminó a River en las semifinales de la Copa Argentina imponiéndose en la definición por penales por 4-3, después de empatar sin goles durante los 90 minutos de juego reglamentarios. Sebastián Villa fue el encargado de marcar el penal definitivo. En el Millonario erraron Borja y Galoppo.

El equipo mendocino jugará por primera vez en la historia la final del certamen, donde deberá enfrentar a Argentinos Juniors que este jueves se impuso 2-1 a Belgrano de Córdoba en la otra semifinal.

Un primer tiempo donde el Millonario no logró concretar sus oportunidades de gol en el Mario Alberto Kempes. La falta de claridad en el ataque se sumó a una preocupación inesperada en el banco de suplentes, que tiene a Sebastián Driussi como protagonista.

En este contexto de imprecisión ofensiva, Marcelo Gallardo debió realizar un cambio forzado y prematuro. A los 36 minutos de la etapa inicial, Driussi abandonó el campo de juego, cediendo su lugar a Facundo Colidio.

En principio, se debe a una molestia en el isquitibial del delantero de 29 años. Más allá de que encendió las alarmas, Gallardo lo sacó por precaución y esperarán el parte médico oficial para el post.

El encuentro Estuvo demorado debido al fuerte temporal en Córdoba, un fuerte diluvio durante el entretiempo que generó grandes complicaciones en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. La lluvia sobre el final de la primera etapa se transformó en un diluvio, el cual no cesó durante los quince minutos de duración; lo cual causó rápidamente que varios sectores se inunden y se vuelva imposible reanudar el encuentro.

El referí Andrés Gariano recorrió el terreno de juego junto al resto de la terna arbitral y no tardaron en tomar la decisión de dilatar el comienzo a la segunda etapa, decisión que explicó para TyC Sports con lujo de detalle: "Se largó un diluvio en el entretiempo, anegó bastante en las dos áreas. Vamos a esperar quince minutos". La lluvia aflojó y permitió la reanudación tras más de 45 minutos de entretiempo. El duelo se hizo mucho más parejo, se jugó poco por abajo, mucho por arriba, por eso en el arranque del complemento River metió mano y mandó a la cancha a Borja por Salas. Sin embargo, el Millonario tuvo poco peso en ataque y tan solo dos jugadas de peligro, un remate de Colidio y un cabezazo de Galoppo sobre el final del partido que fue tapado por el arquero de la Lepra, Centurión. De allí al cierre del encuentro no hubo emociones, todo terminó igualado y a la tanda de penales. Y en tiro desde los doce pasos el que más certero estuvo fue Independiente Rivadavia de Mendoza.