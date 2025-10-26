Se vienen quince días de definiciones, descensos y cruces en el fútbol Argentino

Con el inicio de la última semana de octubre y el inminente arribo de noviembre, los equipos del fútbol argentino, jugadores y entrenadores, vivirán una quincena frenética, llena de estrés y definiciones en la zona baja y alta de la tabla anual.

Por un lado, es altamente probable que en los próximos 20 días quede consumada la primera definición fuerte del año y Aldosivi de Mar del Plata termine descendiendo a la Primera Nacional.

Ya sea por la tabla anual acumulativa o por la de los promedios, la sede de Mar de Plata con el Tiburón está prácticamente condenada a participar de los torneos del ascenso a partir del 2026.

De todos modos, lo llamativo es que varios de los equipos más populares del país ni siquiera tienen asegurado un lugar en los playoffs y dependen de ganar y sumar puntos para pelear obligatoriamente el torneo, tal como es el caso de Boca y ahora también de River, luego de haber quedado eliminado de la Copa Argentina y la Libertadores en menos de un mes.

A falta de tres fechas, los equipos de ambas zonas se encuentran en plena lucha para llegar a los playoffs. De hecho, este viernes, Rosario Central se aseguró su lugar en la siguiente instancia al derrotar 1 a 0 a Sarmiento en la reanudación del partido correspondiente a la fecha siete. A su vez, Central Córdoba, Estudiantes (ambos primeros en la Zona A) y Riestra -puntero del Grupo B- buscarán sellar su clasificación en los próximos días.

Además de lo que ocurra con Estudiantes y Gimnasia, de los equipos más populares de la Argentina hasta el momento los únicos que se estarían clasificando serían River y San Lorenzo, que se encuentran 5° y 6° respectivamente en la Zona B.

Por su parte, Boca, Racing e Independiente intentan no perderle pisada a los equipos mejor posicionados y lucharán por meterse entre los primeros ocho de sus grupos.

Si la fase regular finalizara ahora, Rosario Central (2° de la Zona B) jugaría en el Gigante de Arroyito ante Barracas (7° Zona A).

Además Estudiantes está en una posición inmejorable en el grupo A, aunque con los resultados de las últimas horas comparte la punta de la tabla junto a Central Córdoba y estaría enfrentando por diferencia de gol a San Martín de San Juan en UNO en el primer partido de la próxima instancia.

Unión se mediría contra San Lorenzo, Defensa y Justicia contra River (que estaría jugando en Florencio Varela de visitante), Deportivo Riestra con Tigre, Rosario Central ante Barracas, Lanús contra Belgrano y el Vélez de Guillermo Barros Schelotto estaría recibiendo a Argentinos.

Así se estarían enfrentando hoy:

C. Córdoba vs A. Tucumán

R. Central vs Barracas Central

Estudiantes vs San Martín (SJ)

Unión vs San Lorenzo

Def. y Justicia vs River

Dep. Riestra vs Tigre

Lanús vs Belgrano

Vélez vs Argentinos