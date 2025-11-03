Domínguez, caliente: “Los penales fueron muy dudosos”

Después de la derrota ante Boca por 2 a 1 en el Estadio UNO, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y no escondió su malestar con el arbitraje. El técnico de Estudiantes apuntó directamente a los dos penales sancionados a favor del Xeneize y pidió más coherencia en el uso del VAR.

“Las sensaciones son de bronca”, arrancó el entrenador, visiblemente molesto. “Los dos penales fueron muy dudosos. Si esas son penales, las que no nos cobraron a nosotros también lo eran. Pero hay que aceptarlo”, expresó con resignación. Domínguez, que venía de conseguir una victoria clave en el clásico platense, no pudo ocultar su fastidio tras una caída que deja al Pincha lejos de la zona de clasificación a las copas internacionales.

El técnico sostuvo que su equipo mereció más y que el trámite del partido no reflejó el resultado final. “Controlamos el partido. Tuvimos la pelota, las situaciones y el dominio. Nos faltó eficacia, pero el equipo intentó siempre. Regalamos el partido y eso no puede volver a pasar”, remarcó, asumiendo también responsabilidad por algunos errores propios.

El DT albirrojo, que suele ser cauto en sus declaraciones, esta vez fue más directo al referirse al arbitraje de Leandro Rey Hilfer y al sistema de videoarbitraje: “El VAR está para resolver o solucionar, se supone, pero todos los fines de semana pasan cosas y van a seguir pasando. Tenemos que ser más fuertes mentalmente y trabajar mejor”, señaló.

A pesar de la frustración, Domínguez buscó darle un mensaje positivo a su plantel de cara a lo que viene. “Hay que crecer, ajustar y seguir creyendo en lo que hacemos. No hay que perder la fe. Este grupo tiene carácter y lo va a demostrar”, aseguró.

Estudiantes volverá a los entrenamientos hoy en el Country Club de City Bell, enfocado en recuperar terreno en el Torneo Clausura y con el objetivo de volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.