El Pincha, contra la cuerdas en la carrera por las copas

La derrota ante Boca dejó golpeado a Estudiantes y complicó su panorama en la tabla anual, donde pelea por un lugar en las copas internacionales del 2026. Con solo 12 puntos en juego y varios rivales directos por enfrentar, el equipo de Eduardo Domínguez deberá sumar casi todo lo que queda para no quedarse afuera de los torneos continentales.

El Pincha acumuló 42 unidades tras 14 fechas del Clausura y se ubica en el puesto 12 de la tabla general, lejos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y más aún de la Copa Libertadores. Hoy, Rosario Central (65), Boca (56) y River (52) ocupan los tres lugares de Libertadores, mientras que Lanús (46) marca el último puesto de acceso a la Sudamericana. Estudiantes está cuatro puntos por debajo y sin demasiado margen de error.

El cierre del Clausura será exigente: el León deberá enfrentar a Tigre y Argentinos Juniors —todos rivales directos—. El segundo de estos encuentros será en el Estadio UNO, donde el equipo suele mostrar su mejor versión y donde buscará hacerse fuerte para recuperar terreno.

La falta de regularidad fue uno de los grandes problemas del semestre. Estudiantes alternó buenos rendimientos, como la victoria ante Gimnasia, con partidos donde no logró sostener su nivel. “Tenemos que ajustar, crecer y seguir creyendo en lo positivo”, dijo Domínguez tras la caída ante Boca, con la mira puesta en cerrar el año lo más arriba posible.

Otro punto que podría jugar a favor del León es el desenlace de la Copa Argentina. Argentinos Juniors, ya finalista, podría liberar un cupo adicional en la tabla anual si se consagra campeón, lo que abriría la puerta a una clasificación indirecta para el conjunto platense.

El panorama no es sencillo, pero tampoco imposible. A Estudiantes le quedan cuatro finales y depende de sí mismo: necesita ganar y esperar que algunos resultados lo acompañen. En City Bell lo saben bien: los próximos compromisos definirán si el 2026 lo encontrará de nuevo en el plano internacional o mirando las copas desde afuera.