Gimnasia jugó en el Monumental con la humildad que no tuvo Estudiantes en La Plata y ganó

POR DANIEL "PROFE" CÓRDOBA

Ya con los partidos disputados y tratando Estudiantes de clasificar a alguna copa y pelear “minicampeonato” (no juegan todos contra todos y sale campeón cualquiera aún sin merecerlo), y con Gimnasia intentando quedarse en Primera y zafar de la amargura mayor de todas (descender), se sigue jugando una de las últimas fechas de esta parodia de campeonato en el fútbol argentino.

El Pincha, de local y ante un modestísimo Boca cosechó una pobre e irritante derrota. Un primer tiempo insulto e incoloro. Anodino. Lejos de la intensidad que merecía de parte del local darle al juego, sobre todo por lo que valían esos puntos.

En 15 minutos Boca fue arriba y el Albirrojo empató y poco más.

Las sombras de los dos y del desaparecido sol elevó solo un poco el ritmo. Era empate. Y Estudiantes estuvo de regalo. Boca de penal se llevó los tres puntos. Cómo habrá cambiado la valoración de los hechos que Estudiantes se fue aplaudido cuando solo merecían los jugadores y el cuerpo técnico una ensordecedora rechifla. Y obvio surge la pregunta: ¿tanto gasto para qué? ¿Para esto? Muy mala inversión. Sin dudas.

En el Monumental y con Gimnasia la tensión fue total. River jugaba presionado y el Lobo mucho más. El primero porque tenía que ganar por el simple hecho de ser River y estar jugando en condición de local. Y Gimnasia porque sabía que otros resultados pedían que sumara sí o sí en un territorio muy complicado.

Cuando en 55 y 1 escuché el “se van para la B” recordé que una vez dije que no hay que alegrarse por las desgracias ajenas.

Gimnasia, con la humildad que deberían tener sus primos, fue a Núñez y como debe ser se jugó la vida. Totalmente. No sé si mereció ganar y no me importa. Nueve minutos fue demasiado tiempo agregado. Un penal que mil veces no se cobra.

Insfrán hizo las veces de héroe. Ganó tras 20 años el Tripero en cancha de River. Antes de empezar pensaban varios que el Lobo perdía y se iba. No solo no perdió. ¡Ganó!