Es Aristocrático no es noticia que ganó, sino que lo hizo con récord

Por GALOPÓN

En una tarde soleada de domingo, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Especial “Flag Nine” (1.200 mts.), Es Aristocrático, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en un final desahogado ya que derrotó por dos cuerpos a Sonreíme; mientras que a un largo culminaba tercero Bridge Prince, que se mandó un carrerón para alegría de “Boogie” Dezeo. Nuestro indicado, vino de menor a mayor para avanzar de firme en la recta y pasar de largo al puntero Sonreíme, siguiendo viaje hasta el disco, sobrándole hilo en el carretel. Así, el pupilo del entrenador Marcelo Sueldo que había retornado a las pujas de velocidad, contó con una acertada conducción del jockey de la casa Gonzalo Borda. Cargando 62 kilos, redondeó el octavo triunfo de una productiva campaña y como dijimos, con esta demostración en “candidatazo” con miras a la disputa del Clásico “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.) del próximo 19 de noviembre.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el cuarto turno de la programación con siete participantes en pista.

Abiertos los partidores, Sonreime ni dejó mover a sus rivales y formalizada la competencia corría con ventaja sobre Buen Curuzucuateño, Equal Romano y Ridge Prince. De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente con Sonreíme tres cuartos de cuerpo por delante de Equal Romano y Ridge Prince, en tanto que a dos largos, venía mejorando Es Aristocrático.

En el codo de la calle 41, el puntero mantenía a raya a un agrandado Ridge Prince y a Equal Romano, mientras Es Aristocrático por afuera ya venía tocando pito. Así, completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta el escenario quedó para Sonreíme –por los palos- y para Ridge Prince que no se entregaba, en tanto por media cancha avanzaba como una locomotora el favorito, El puntero dio cuenta de Ridge Prince, pero enseguida se le vino encima Es Aristocrático que faltando 150 metros lo pasó de largo para seguir viaje hasta el disco.

El ganador vino en 23s.65/100 y en 46s.376/100 hasta completar el nuevo registro record de 1m.09s.27/100 para los 1.200 metros de pista normal.