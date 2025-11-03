TC Pista: Moscardini obtuvo su cuarta victoria en Paraná

El TC Pista llegó a tierra entrerriana para disputar la tercera cita de la Copa de Plata en el marco de la decimotercera fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo de Paraná.

Con Nicolás Moscardini y Marco Dianda en primera fila, comenzaba la carrera. Rápidamente, el piloto de Ford se quedó con la cuerda después de largar desde la pole position y lograba liderar los 20 giros al mando de su Falcon, obteniendo su cuarto triunfo del año de la mano del equipo Martínez Competición. Gran presente del platense que se afirma en la Copa de Plata.

El joven de Guatimozín terminó en el segundo puesto y Marcos Castro, en un fin de semana favorable para él, completó el tercer escalón del podio.

Gaspard Chansard y Tomás Abdala fueron parte de los mejores cincos. Seguidos de: Ricciardi, Bernasconi, Gandulia, Joaquín Ochoa y Bautista Damiani.

La anteúltima fecha será desde el próximo 15 y 16 de noviembre en Toay, La Pampa.