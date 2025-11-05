¿Qué hay detrás de las críticas de Domínguez a Meza en el Pincha?

Luego de la derrota contra Boca, los jugadores de Estudiantes retomaron ayer los entrenamientos en el Country de City Bell con vistas al partido del próximo fin de semana ante Tigre, el domingo a las 21.30 en Victoria.

Este martes, los futbolistas que no fueron titulares ante el Xeneize formaron parte de un ensayo de fútbol contra la cuarta división.

En la práctica se pudo ver en acción a Lucas Alario, Facundo Farías o Alexis Castro, quienes nunca se terminaron de consolidar desde que volvieron al Pincha.

Otro de los futbolistas que perdió protagonismo y fue el blanco de Eduardo Domínguez en las declaraciones luego de la derrota ante Boca fue Eric Meza, quien llegó de la mano y la intermediación del empresario Rodrigo Riep, quien a su vez es socio del cuñado de Eduardo Domínguez y el hijo varón de Carlos Bianchi.

Tal es la confianza que existe entre Domínguez, Meza y otros jugadores representados por el mismo empresario que también representa al técnico de Estudiantes, que por no estar de acuerdo a determinadas cuestiones que le habrían solicitado al jugador y que el lateral no cumplió, el técnico se permite exponerlo públicamente como lo hizo en la última conferencia de prensa.

Según pudo saber este diario, una de las principales diferencias internas que existen entre el presidente Sebastián Verón y el técnico del Pincha y que derivó en el regreso del Flaco Alayes a mitad de este año 2025, son los manejos del entorno del entrenador con varios jugadores del plantel, entre ellos Fernando Muslera, quien fue acercado por el Chino Leandro Benítez, pero que Domínguez puso como condición que sea el propio Rodrigo Riep el que termine metido en la operación para terminar aceptando la contratación.