Maravilla Martínez volverá a La Plata el jueves

Sergio “Maravilla” Martínez presenta su experiencia “Del ring a los negocios” en una conferencia de prensa que se realizará mañana a las 18.30 en el piso 12 del Hotel Dazzler que está en 54 entre 13 y 14.

Durante el encuentro, el reconocido deportista brindará detalles sobre “Del ring a los negocios”, la experiencia exclusiva que protagonizará esa misma noche, donde compartirá sus anécdotas de vida, aprendizajes y la filosofía de autosuperación que lo impulsó a destacarse dentro y fuera del cuadrilátero.

Según explicaron los organizadores, el encuentro se extenderá hasta las 19.15 y no será la primera vez que el boxeador se presente en nuestra ciudad, ya que hace unos mes brindó una clínica de boxeo en el estadio de Estudiantes.

Hace unos años, además, había estado en Los Hornos en cada ocasión que visitó La Plata se mostró predispuesto y agradecido.

Si bien Sergio “Maravilla” Martínez no tiene una próxima pelea oficial confirmada para este año, sí garantizó una exhibición de boxeo para el 20 de diciembre contra Pablo Migliore. Esta exhibición se realizará en el marco de un evento llamado “Parense de Manos III” y será en Argentina, en el estadio de Huracán, lo que marca su regreso a pelear en el país después de siete años.