Unidos de Olmos se pone al día para no perderle pisada a Fomento

Este miércoles tendremos acción del Clausura de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol. En un día atípico, debido a que los fines de semana también se viene jugando el Regional Amateur, la fecha 10 se pondrá al día con partidos más que interesantes en dos canchas de la región. Todo comenzará a las 18.00.

El tercero, Unidos de Olmos, que viene de ser bicampeón, estará enfrentando a la Asociación Iris en la cancha de Asociación Coronel Brandsen. Los dirigidos técnicamente por Leandro Sarco serán locales en el Pancho Varallo debido a que las autoridades de calle 6 suspendieron su reducto de sintético en el oeste platense, a raíz de una serie de graves incidentes que se dieron en un juego de la categoría Senior con Adip hace algunas semanas.

Para el Multicolor es un juego decisivo también pensando en la tabla del promedio, ya que hoy no está en puesto de descenso o promoción, pero está cerca, por lo que cada botín que pueda obtener es muy preciado.

Las Quintas será escenario del choque que tenga al local Malvinas con Polideportivo Gonnet, los que tienen como gran referente a Franco Rojo van quintos en la tabla y buscarán sumar puntos importantes para no perderle pisada al imparable Centro Fomento Los Hornos que sumó 25 unidades de los 30 que se disputaron, una campaña realmente de peso.

Finalmente, es importante destacar que el sábado venidero comenzará la fecha 11, con el gran duelo entre justamente Fome y el Naranja, en Villa Castells, en una historia que puede ser determinante en el campeonato. En dicha jornada no podrán reprogramar ni Unidos ni Malvinas, ya que son visitantes de Gonnet y Asociación Nueva Alianza, respectivamente.

Otros partidos del sábado: Centro Fomento Ringuelet - Círculo Cultural Tolosano; Asociación Iris - Asociación Coronel Brandsen; Estrella de Berisso - Everton; Alumni de Los Hornos - San Lorenzo y Crisfa - Criba.

Conflicto con la categoría Senior en el fútbol de barrio

La Liga Amateur Platense de Fútbol mantiene por estas semanas una fuerte disyuntiva y tiene que ver con la determinación de tratar de sacar a la categoría Senior de la jornada del sábado de fútbol de Mayores. Esto es debido a la intención de reestructurar a las divisiones juveniles, pero también hay otro motivo importante.

Esto tiene que ver con los diferentes episodios de violencia que se vienen dando en algunos encuentros, como también a lo incontrolable que se han vuelto algunos clubes con estos grupos de futbolistas. Dirigentes que prefieren preservar su identidad hablan de que “han tomado” a los equipos, lo cual es un verdadero foco de conflicto.

Más allá de que hay entidades en las cuales se trabaja muy bien y se han organizado para pedir que desde calle 6 se dé marcha atrás, la decisión parece tomada y la Senior jugaría los domingos en canchas libres y lejos de sus clubes.