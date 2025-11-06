Mío Fratello “calentó” motores en Azul y mide la talla de Annals Play

Por Galopón

Jueves de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras comunes, entre las 14.30 y las 20. El Premio “Oli Tala” ( 1.600 mts.), se presenta para el análisis a pesar que a simple vista destaca su chance Annals Play, un ejemplar al cuidado de Marcelo Sueldo, cuyos pupilos cuando bajan de San Isidro a esta pista si no ganan, pegan en el palo. Y este descendiente de Annals Of Time no es la excepción porque luego de sendos intentos fallidos en la pista norteña se vino para La Plata –allá por los albores de este año- y salió de perdedor sin sobrarle mucho ante Lacoste Blues. Pausa de un par de meses y repitió el desplazamiento frente a Hit Colchonero, tampoco sin sobrarle nada. Otra pausa- esta vez más prolongada- y el primer día del mes pasado reprisó con un quinto lugar de Fuego Frío en la pista donde habitualmente entrena. Superada la relache, vuelve a la cancha donde ganó las dos carreras de su breve campaña con intenciones de retornar a la senda triunfal. Como principal escollo para ello, aparece Mío Fratello un ejemplar que le gusta correr a la descubierta y si lo dejan desarrollar su velocidad de abajo, en el final se vuelve inalcanzable. De hecho sus dos victorias las logró con esa forma de correr. Ahora, vino un cambio de mano en la conducción; así, su nuevo entrenador lo llevó a Azul y en dicha pista logró un tercer puesto clásico, tras Mister Coquette y Misil Talk. Si bien fue a prudente distancia no deja de ser un farol de alerta. Tercero en discordia ubicamos a Morning Jazz.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años ganador de dos carreras, ocupa el cuarto turno de programación, con un breve lote de seis competidores, dispuestos a llevarse los $3.970.000 de premio que le espera al ganador.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 4– 3 – 7

2da.) 2 – 4 – 8

3ra.) 1 – 8 - 2

4ta.) 2 – 1 – 4

5ta.) 5 – 1 - 6

6ta.) 2 – 8 – 7

7ma.) 1 – 7 – 5

8va.) 3 – 4 – 8

9na.) 2 – 9 - 10

10a.) 16 – 19 – 17 - 15

11a.) 6 – 11 – 9

12a.) 9 – 10 – 12 – 3