La Lepra mendocina hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se metió en la historia grande del fútbol argentino y se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer en la gran final a Argentinos Juniors.

La Lepra mendocina y el Bicho de la paternal nos regalaron una de las mejores finales que se recuerde en mucho tiempo dentro del fútbol argentino. Cuatro goles, cuatro expulsados y un arbitraje impecable de Nicolás Ramírez configuraron un 2-2 de película en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba.

El elenco dirigido por Alfredo Berti se adelantó por los goles de Álex Arce y Matías Fernández, pero las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella le dieron una oportunidad de oro al Bicho para emparejar la contienda a través de Alan Lescano y Erik Godoy. También vieron la roja el DT de Independiente Rivadavia, Berti, y un integrante de su cuerpo técnico.

En el amanecer del encuentro, la Lepra mendocina abrió el marcador a través de AlexArce, que quedó con diez por la expulsión de Maximiliano Amarfil en el primer tiempo pero en el arranque del complemento estiró la ventaja de contragolpe por Matías Fernández.

Alan Lescano descontó rápido para el Bicho, que empujó hasta el final con dos hombre más por la roja a Alejo Osella y, sobre la hora, encontró la igualdad en los pies de Erik Godoy. En la definición por penales, los de Alfredo Berti, que fue expulsado y estalló contra el árbitro, fueron más efectivos y alzaron el trofeo con Gonzalo Marinelli, que debió reemplazar al lesionado Ezequiel Centurión, como figura en el arco.

Independiente se suma a Platense y Rosario Central como los equipos argentinos clasificados a la próxima Libertadores, certamen que disputará por primera vez en su historia. Quedan definir los boletos para el campeón del Torneo Clausura, sumado al segundo y tercero de la Tabla Anual. Cabe aclarar que los dos primeros irán a fase de grupos de manera directa, mientras que el tercero de la tabla acumulada deberá pasar por la fase 2 y 3 del Repechaje.

De esta manera, la Lepra hizo historia y además les dio una mala noticia a aquellos equipos que esperaban que gane Argentinos para que libere cupo en la tabla anual. Como está cuarto en la anual con 51 puntos, su victoria no les cambiaba nada a Rosario Central (ganador de la anual con 65) y Boca (56), que con una victoria ante River se meterá en la fase de grupos. Sin embargo, para el Millonario sí podía representar una buena noticia en medio de la crisis que atraviesa porque si bien los dirigidos por Marcelo Gallardo están terceros con 52 y en zona de repechaje de la Libertadores, que Argentinos salga campeón significaba eliminar a un competidor directo para las copas.