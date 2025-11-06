Se viene un fin de año con fuertes cimbronazos en Estudiantes

El plantel del Pincha ensayó un trabajo de fútbol reducido ayer esperando el partido del domingo contra Tigre. Sin embargo, puertas hacia adentro en el Country de City Bell, saben que con noviembre arrancó el último mes de entrenamientos para varios jugadores y para el cuerpo técnico.

Según se supo, la comisión directiva podría contratar a Federico Fernández para reemplazar a Marcos Angeleri en enero del 2026 en la secretaría técnica del club y con Mambrú se irán Domínguez, Ascacíbar, Sosa, Alario, Farías, Castro, Meza y probablemente Medina. No así Piovi, González Pirez y Muslera.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que la relación entre el representante de Eduardo Domínguez (Rodrigo Riep) que a su vez es socio del cuñado del entrenador y es hijo de Carlos Bianchi, no está para nada bien con Agustín Alayes y con Verón y no faltaría mucho para que pase a tener la entrada prohibida al Country.