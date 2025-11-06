Toto Pueblo habló con Chiqui Tapia

Edgardo Medina, más conocido como Toto Pueblo, irá por segunda vez consecutiva a la contienda electoral, tal cual lo hizo en el año 2022.

Según se pudo confirmar, este candidato se contactó tres veces en la última semana con Claudio Chiqui Tapia, con el comenzó una relación de reciprocidad para allanar el terreno en el caso de ser elegido como dirigente en algún momento.

Una de las estrategias de este espacio es tomar distancia de lo que le está ocurriendo al otro club de la ciudad de La Plata y establecer un vínculo de acercamiento con las autoridades de la AFA para defender el lugar dentro del comité ejecutivo que en la actualidad tiene Gimnasia en la estructura de la AFA y que Estudiantes perdió.

“Toto Pueblo” aspira a un club cercano a las decisiones que se toman en el fútbol argentino y se alejó de cualquier corriente ligada al Gobierno nacional que podría provocar enojo, fastidio o distanciamiento de las autoridades de la AFA y como tal, un perjuicio para el Lobo.