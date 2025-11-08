Rugby: el Marista se juega la permanencia ante Champagnat

El Club San Luis afrontará uno de los partidos más decisivos de su temporada: el repechaje ante Champagnat, que definirá el último cupo disponible para integrar el Top 12 de la URBA 2025. El encuentro se disputará este sábado 8 de noviembre a las 18 en la cancha número 1 de La Plata Rugby Club, escenario cargado de historia y rivalidad para el conjunto marista. El equipo de La Cumbre llega a esta instancia luego de vencer con autoridad a San Cirano por 36-6, mostrando un juego sólido y compacto en todas sus líneas. Con una primera etapa dominante y una defensa firme, el Marista supo marcar diferencias para llegar a esta definición con confianza. Por su parte, Champagnat eliminó a Pueyrredón tras imponerse por 38-14 y buscará regresar a la élite del rugby porteño-bonaerense con un plantel que combina experiencia y juventud.

Este repechaje entre clubes del Top 12 y de la Primera A definirá quién ocupará la última plaza en el nuevo formato del Top 14, inspirado en el modelo francés, que ampliará el número de equipos en la máxima categoría de la URBA. En ese marco, los 80 minutos que se jugarán en Gonnet serán los más importantes del año para ambos clubes, donde la precisión, la disciplina y el temple serán determinantes para alcanzar la permanencia o el ascenso.

La jornada del sábado también concentrará otras definiciones en el calendario de la Unión de Rugby de Buenos Aires, con finales y repechajes de distintas categorías, en una jornada que promete gran convocatoria y un clima cargado de emoción.

Cabe recordar que, el pasado fin de semana, Newman se consagró campeón del URBA Top 12 Copa Macro por primera vez en su historia, tras superar al SIC por 15-3 en la final disputada en el CASI, cerrando así una temporada de alto nivel competitivo para el rugby de Buenos Aires.