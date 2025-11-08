San Carlos tiene un duelo de riesgo ante su gente

El primer equipo de Villa San Carlos tendrá este sábado por la tarde un duro desafío en el Clausura de la Primera B Metropolitana. Los comandados técnicamente por Pablo Miranda estarán recibiendo al Deportivo Armenio en el Gennacio Sálice de Berisso, en una historia que comenzará a las 15.30 y tendrá el arbitraje de Ariel Cruz.

Ya sin chances de campeonar, la lucha del Celeste está puesta en sumar los seis puntos en disputa que hay por delante para lograr el boleto al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, como también al boleto a la Copa Argentina 2026. Hoy, los del Pájaro quedaron a dos puntos de esa posibilidad, por lo que es clave ganar o ganar frente a un rival de fuste y que viene luchando por el título. La última tendrá al Villero enfrentando a Comunicaciones en Agronomía, un reducto complejo, aunque es un rival que no viene teniendo el mejor rendimiento en esta temporada y quedó lejos de la contienda.

Villa San Carlos - Deportivo Armenio

Árbitro: Ariel Cruz

Asistente 1: Ángel Rebuscini

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Lucas Brumer