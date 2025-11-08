El fútbol de La Plata entra en etapa de definición

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, tendremos un nuevo capítulo del Clausura de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Desde las 16.00, habrá acción en diferentes canchas de La Plata, Berisso y Ensenada, entrando en la fecha número 11 del certamen, a poco para el cierre y conocer a los equipos que van a luchar definitivamente por el trofeo y los que van a quedar en la zona roja, pensando en permanecer en la categoría.

El gran duelo del sábado estará en el Olímpico de Villa Castells, cuando el puntero del torneo, Centro Fomento Los Hornos, que sumó 25 puntos sobre 30 en disputa, una gran campaña, visita a Adip, en un choque que promete y mucho ya que puede ser la última chance del Naranja de bajar al líder.

Unidos de Olmos, que viene como escolta, estará visitando a Polideportivo Gonnet y va a tener su entrenador Leandro Sarco que hacer una rotación debido a que el domingo estará jugando con el Regional Amateur, justamente ante Malvinas, que está en esa misma situación, visitando a Asociación Nueva Alianza.

Otro compromiso de peso estará en la Avenida Antártida, cuando el Centro Fomento Ringuelet enfrente al Círculo Cultural Tolosano. Ambos clubes pelean por quedarse en la ‘A’, pero el local viene en un momento negativo, perdiendo la semana pasada 5-2 con el líder, y el Tolo está con la flecha para arriba.

Por otra parte, se dará una nueva edición del Superclásico del fútbol de barrio entre Estrella y Everton, en el Chiche Vicente de Berisso, la Cebra quiere pelear el certamen y el Decano escapar de la parte roja de la tabla.

Finalizando el repaso, Asociación Iris, complicado también con la permanencia, recibirá a Asociación Coronel Brandsen; Alumni en Los Hornos se medirá con San Lorenzo de Villa Castells, ambos con andar irregular y Crisfa - Criba es el último juego importante de la once.