Chocó contra una cabina de gas y pelea por su vida

Un joven de 28 años sufrió un terrible accidente en Romero cuando, según informaron fuentes policiales, conducía borracho y se chocó contra una cabina de gas de la zona de 520 y 158.

Debido a la gravedad del siniestro, quedó internado en el Hospital Alejandro Korn y trascendió que permanece intubado con ventilación mecánica en Terapia Intensiva (UTI), ya que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave.

Se supo además que la moto se la había prestado un amigo y ahora se realizan peritajes para determinar fehacientemente qué sucedió. Al cierre de esta edición, la causa había quedado caratulada como “lesiones culposas”.