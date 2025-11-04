Mañana agitada en La Plata: choques, intentos de robo y caos vehicular

La ciudad de La Plata vivió una mañana marcada por el movimiento policial y los inconvenientes en el tránsito. Uno de los primeros episodios ocurrió en la esquina de 29 y 38, donde dos autos colisionaron en plena hora pico, provocando largas demoras y congestión vehicular en el barrio La Loma.

Minutos más tarde, en el barrio El Mondongo, una moto fue embestida por un automóvil en la intersección de Diagonal 79 y 61. El conductor del rodado menor resultó herido y fue asistido por personal médico en el lugar, mientras que la Policía intervino para ordenar el tránsito.

De manera casi simultánea, en 46 y 29, un hombre intentó ingresar por la fuerza a una vivienda, en un hecho que fue rápidamente advertido por los vecinos, quienes dieron aviso al 911. El intento de entradera generó alarma en la zona próxima al Hospital Italiano, donde los residentes reclamaron mayor presencia policial ante el incremento de hechos de inseguridad.

Por otro lado, se registraron importantes demoras y confusión en Diagonal 80 entre 1 y 118. Debido a las obras en Diagonal 74, muy cerca de Plaza Alsina, muchos automovilistas buscaron rutas alternativas para dirigirse hacia la Autopista Buenos Aires–La Plata. Sin embargo, el intenso flujo de vehículos se combinó con el paso habitual de caballos provenientes del Hipódromo, lo que agravó el caos vial.