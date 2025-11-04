El juicio al exjugador de Estudiantes Diego García entra en su tramo final por una denuncia de abuso sexual

El juicio oral contra el exfutbolista de Estudiantes de La Plata, Diego “El Demonio” García, acusado de abuso sexual con acceso carnal, atraviesa su etapa definitoria. El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata, concluirá el próximo miércoles 5 de noviembre con los alegatos finales de las partes, antes de que el juez dicte sentencia.

El viernes pasado finalizó la etapa probatoria, luego de varias jornadas de declaraciones, peritajes y presentación de pruebas. La víctima —quien en el momento del hecho integraba el equipo de hockey del club— declaró el martes y, según su abogado Marcelo Peña, “su testimonio fue contundente y consistente con la denuncia”.

Durante el debate oral también prestaron declaración familiares, peritos y varios futbolistas que estuvieron en la reunión donde habría ocurrido el hecho, en febrero de 2021. Entre las pruebas incorporadas, trascendieron conversaciones entre la joven y el exjugador Darío Sarmiento, que podrían complicar la situación judicial de García.

El exvolante, actualmente en Peñarol de Uruguay, regresará a La Plata para estar presente en la audiencia de alegatos y tendrá la posibilidad de declarar antes de la resolución del caso.