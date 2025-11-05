El novio de Janet Rivero quedó internado en grave estado

Cuando ya pasó una semana del fallecimiento de Janet Rivero ocurrido en la vecina ciudad de Berisso, todavía hay varias incógnitas sobre el hecho que derivó en su muerte. Mientras tanto, el estado de salud de su pareja es más grave de lo que se pensaba en un principio y quedó internado en un centro de salud platense a la espera de su evolución.

De acuerdo a lo poco se sabe sobre el episodio, el hombre de 35 años discutió fuertemente con Janet en una vivienda del barrio Villa Progreso y, por cuestiones que están bajo investigación, ambos resultaron con quemaduras en su cuerpo. Unas pocas horas más tarde, la mujer perdió la vida tras agonizar en el Hospital Larraín, ya que ingresó al nosocomio con el 95% de su cuerpo quemado.

Cuando los efectivos policiales fueron notificados del incendio en la casa ubicada sobre la avenida 122 entre 17 y 18, rápidamente se dirigieron hacia el domicilio. Al llegar se enteraron que la alerta no era solamente por las llamas que afectaron parcialmente a la finca, sino que, sobre todo, se trata de un conflicto familiar que tuvo un trágico desenlace.

Si bien restan aclarar algunos detalles sobre lo sucedido, por el momento la única versión de los hechos es la que el hombre les brindó a los oficiales. Según sostuvo, en medio de la pelea, la mujer lo roció con nafta a él, pero al manipular la sustancia inflamable se terminó prendiendo fuego a sí misma, aunque esta hipótesis no está del todo confirmada.

Quedó internado

Los familiares y amigos de Janet creen que se trató de un ataque en el marco de un caso de violencia de género. Ante esta situación, exigieron que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia por “Chu”, tal como era conocida por su círculo más cercano.

En cuanto a su novio, cabe destacar que su situación de salud se complicó y es más grave de lo que se creía. Por tal motivo, tuvo que ser trasladado desde el Hospital Larraín hasta el Policlínico San Martín, donde los médicos que lo asistieron señalaron que tiene lesiones que comprometen a más del 50% de su cuerpo. Asimismo, aseguraron que se encontraba con estabilización hemodinámica y ventilación asistida.

Según trascendió sobre su situación, las quemaduras más complejas las tiene en los miembros inferiores, pero también presenta heridos en el rostro, el torso, el abdomen y la espalda.

En tanto, sus amigos y familiares intentaron despejar las dudas sobre su imputación y manifestaron su apoyo a través de las redes sociales, donde algunos mensajes que circularon por Facebook aseguraban que es inocente.