Iba a 160 kilómetros, chocó y arruinó a una familia

El hijo del dueño de un reconocido boliche manejó a alta velocidad, chocó el auto en el que viajaba una familia y producto del impacto el matrimonio falleció, mientras que sus hijos, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas de diversa consideración. La mayor está internada en grave estado.

El hecho sucedió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando la camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Michael Carballo, hijo del dueño del boliche Tornado, embistió al auto Renault 12 en el que iban la pareja y sus hijos.

Por el siniestro, Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que los menores debieron ser rescatados y todavía siguen internados recuperándose de las diversas lesiones. La mayor de ellos, de 14 años, se encuentra en grave estado.

El joven, de 23 años, fue asistido en el lugar.

Licencia revocada

Por el momento no trascendieron detalles de cómo habría ocurrido el accidente, aunque algunos testigos informaron que el Renault 12 cruzó el semáforo en rojo, mientras que la camioneta iba a gran velocidad, se estima a más de 160 km/h.

El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de “doble homicidio culposo agravado y lesiones”.

En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció que inició el proceso de inhabilitación para manejar del responsable de la tragedia.