Asesinaron a una mujer y detuvieron a su marido

Una mujer de 51 años fue asesinada de varias puñaladas en las últimas horas en su casa del barrio porteño de Monte Castro, y su marido, quien realizó el hallazgo del cuerpo, fue aprehendido mientras se investigan las circunstancias del hecho, informaron ayer fuentes policiales.

Todo ocurrió ayer a la tarde en un domicilio de la calle Desaguadero al 2600, cuando, de acuerdo al ahora detenido, halló el cadáver de su señora en medio de un desorden en el lugar. Ante eso, se comunicó con el servicio de emergencias 911 y poco después se hicieron presentes agentes de la fuerza. Por lo pronto, el sujeto fue capturado e incomunicado, hasta que se determine su participación en el suceso.

El sujeto “llamó al 911 para alertar que la había encontrado con lesiones punzocortantes y con bajos signos vitales". Minutos después, médicos del SAME llegaron al lugar y “constataron la muerte de la mujer”.

En el lugar de los hechos, trabajaron agentes de la Policía Científica de la Policía de la Ciudad para realizar las pericias correspondientes.

Horas después, durante las pericias, la Unidad Criminalística Móvil (UCM) determinó que la víctima presentaba múltiples lesiones y que tenía cabellos en ambas manos. En el lugar también se levantaron huellas e indicios de interés.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, que ya dispuso la intervención de la División de Homicidios de la fuerza porteña y el relevamiento de la escena, “entre otras medidas”.