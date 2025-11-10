Un muerto y cuatro heridos tras trágico accidente en Camino Rivadavia

Un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo alrededor de las 6:30 de la mañana en la vecina ciudad de Ensenada terminó con la muerte de una joven de 20 años y con otras cuatro personas heridas, que permanecían bajo observación al cierre de esta edición.

Según indicaron fuentes consultadas por Trama Urbana, el siniestro tuvo lugar sobre Camino Rivadavia, en la zona ubicada entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial de El Dique, y al momento se investiga la mecánica del hecho.

Asimismo, los voceros señalaron que los vehículos involucrados fueron una camioneta Renault Kangoo blanca y un Renault 9 azul. Por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron de manera frontal, quedando completamente destruidos.

La Kangoo era conducida por un sujeto de 50 años, quien viajaba acompañado por otros dos individuos, 45 y 53. Los tres damnificados fueron rescatados conscientes, con golpes y dolores, y luego trasladados al Hospital Cestino de Ensenada, donde recibieron la correspondiente atención médica.

Por su parte, en lo que respecta al Renault 9, allí se encontraba otro masculino, quien fue encontrado inconsciente dentro del vehículo. A su lado estaba una joven, aún no identificada oficialmente, que fue declarada fallecida en el lugar por el médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia, a bordo de la ambulancia N°19.

Asimismo, Bomberos Voluntarios de Ensenada, personal policial y equipos de emergencias trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y controlar la circulación. Por último, la Unidad Fiscal de turno del Departamento Judicial La Plata tomó intervención y caratuló la causa como “Homicidio culposo”.

Cabe mencionar que las pericias accidentológicas avanzan para establecer si alguno de los conductores perdió el control del vehículo, si hubo exceso de velocidad o alguna otra maniobra imprudente vinculada al siniestro.

Las cámaras de vigilancia de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, también jugarán un rol clave para esclarecer el fatídico episodio y establecer de manera fehaciente qué sucedió en los instantes previos que derivaron en la tragedia.

Con este lamentable hecho, el número de fallecidos por accidentes viales en la región (sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada), asciende a un total de 58 en todo lo que va del 2025, superando la cifra del año pasado, donde se registraron 57 muertos por choques fatales en todo el 2024.