Dramático rescate de una mujer que cayó al Riachuelo

Una mujer que había caído a las aguas del Riachuelo, a la altura de la Avenida General Paz, en el límite de Villa Lugano, fue rescatada durante la tarde de ayer por personal de Bomberos de la Ciudad.

En ese marco, de acuerdo a lo informado por las autoridades, la señora presentaba alteraciones psiquiátricas y fue auxiliada luego de la llamada de algunos vecinos, quienes la habían divisado en el centro del cauce.

En consecuencia, el personal de Bomberos, en colaboración con la Policía Federal, ingresó al agua con equipos de neoprene y material de rescate acuático, logrando asegurarla y la llevaron hasta la orilla, donde fue asistida por médicos del SAME.

La mujer, finalmente, fue derivada al Hospital Santojanni en el barrio porteño de Mataderos, con un probable diagnóstico de brote psicótico.