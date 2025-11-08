Incendio en Palermo: una mujer muerta y varios heridos

Un trágico incendio ocurrido en un edificio de diez pisos en el barrio porteño de Palermo dejó como saldo una mujer de 68 años fallecida y cinco personas heridas por inhalación de humo.

El fuego se desató en un departamento ubicado en Scalabrini Ortiz 2342, entre las calles Güemes y Charcas, generando un importante despliegue de equipos de emergencia. Según el parte policial, las llamas se originaron en las primeras horas de la madrugada en un dormitorio del primer piso. El humo se propagó rápidamente por el edificio, alertando a los vecinos y provocando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó intensamente durante más de una hora para controlar el incendio. Simultáneamente, cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage asistieron a los afectados.