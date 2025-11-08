Paseaba en lancha y le dispararon a matar

El estado de salud de Ana Marquis, la mujer que fue baleada mientras paseaba en lancha con amigos y familia por el Arroyo Correntino de Escobar evoluciona de manera favorable, por lo que fue trasladada de terapia intensiva a un cuarto común.

El caso sucedió el domingo por la tarde cuando la víctima paseaba por el arroyo, desde el Río Paraná hacia el Río Luján, cuando recibió un disparo en el pulmón por parte de un vecino, quien tiene varias denuncias y acusaciones por hechos de esta misma índole.

Las imágenes viralizadas muestran los minutos de desesperación que vivió, no solamente Ana, si no también quienes viajaron con ella.

En estos momentos hay un mega operativo en la zona ya que todavía no se logró detener al acusado, lo que genera hermetismo y miedo, debido a que no es la primera vez que habría actuado de esta forma con vecinos que pasan por el lugar.

“Me sorprende mucho y hasta me parece insólito que todavía no lo hayan encontrado. Si uno comete una infracción de tránsito te encuentran en minutos. No se trató de una bala perdida, este hombre, que no está en sus cabales, apuntó y disparó”, manifestó Martín Firpo, esposo de Ana.

En este marco, sostuvo que, luego de que ella haya salido bien de la operación, decidieron contarlo para que no quede impune: “Eso permitió que muchos decidan hablar y cuenten hechos similares o que fueron amenazados por esta misma persona”.

“Tiene que pagar la pena que le corresponde, no puede quedar impune”, sumó respecto a la investigación en curso, a cargo del fiscal Claudio Aundjian, quien caratuló la causa como tentativa de homicidio.

A sala común

Ana se encuentra en buen estado de salud y ayer le quitaron el drenaje, por lo que fue derivada a un cuarto común para que continúe con su recuperación en el Hospital Otamendi.

“Está bien, es increíble, es un alivio”, expresó Firpo, quien también remarcó que recién en las últimas horas pudo entender qué había pasado: “Fue raro. Se te bloquea el cerebro porque tampoco se descansa bien, todo esto te saca energía y además hay mucha impotencia por lo que ocurrió”.

El hombre le agradeció al sistema de ambulancias que rescató a la víctima de la lancha: “Los médicos trabajaron de manera excelente. La contuvieron y eso permitió que ella pudiera estar mejor durante su traslado”.

A su vez, también aplaudió al trabajo que realizaron los médicos del Otamendi y al rápido accionar para que hoy Ana esté mejor.