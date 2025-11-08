Feroz ataque con destornilladores a dos jubilados en Villa Elisa

La zona norte de la región volvió a ser escenario de un terrible hecho de inseguridad, del cual fueron víctimas una pareja de jubilados de la localidad de Villa Elisa, que quedaron a merced de cinco maleantes.

Fuentes consultadas por Trama Urbana detallaron que los jubilados estaban en su casa, ubicada en la zona de Centenario y 56, cuando comenzaron a escuchar ruidos provenientes desde afuera. Horrorizados, cuando fueron a ver qué pasaba, se encontraron con cuatro desconocidos que habían roto la ventana y que ya estaban dentro de su hogar.

Encapuchados y armados con destornilladores, los cacos redujeron rápidamente a la pareja de jubilados y les exigieron sus pertenencias. De esta manera, mientras uno los vigilaba, los otros tres maleantes se encargaron de recorrer el lugar y dejar un gran revuelo tras su paso, apoderándose de 1.700 dólares, 70 mil pesos y varias joyas. Además, antes de irse, les sacaron sus celulares.

Testigos señalaron que afuera los esperaba un quinto cómplice, el cual estaba al volante de un Peugeot de color azul, con el cual se dieron a la fuga de la escena. Momentos después llegó la Policía, asistiendo a los damnificados y se ordenó realizar los peritajes de rigor. En cuanto a los ladrones, nada se sabe de ellos hasta el momento.

Tensión en City Bell

Momentos de extrema tensión se vivieron en un barrio de la zona norte de nuestra ciudad, donde un grupo de sujetos armados protagonizar un raid delictivo en el que ingresaron en al menos dos viviendas. Pero, cuando estaban por meterse en otra finca, fueron descubiertos por un vecino, por lo que, para no ser atrapados, dispararon a mansalva y estuvieron a punto de provocar una verdadera tragedia.

Según la información que trascendió, el episodio sucedió durante la tarde, a plena luz del día, en un sector cerrado del barrio Las Banderitas, ubicado en la localidad platense de City Bell. Fueron tres los malvivientes que entraron a las propiedades situadas en la zona de las calles 447 bis entre 156 y 157 y bajo la modalidad conocida en la jerga como “escruche”, desvalijaron a sus dueños.

Aprovechando la ausencia de los moradores, los malvivientes se colaron en las fincas y se alzaron con todos los elementos de valor que se toparon en su camino. Sin embargo, lejos de conformarse con el botín que tenían entre sus manos hasta ese entonces, decidieron intentar ingresar a un tercer domicilio y la situación cambió por completo, cargándose de violencia.

En el vecindario, alejado del centro de La Plata, se presume que reina la tranquilidad, pero esa calma se vio alterada por el accionar de los ladrones. Cuando fueron vistos por uno de los propietarios del lugar, se resignaron a seguir robando y trataron de escapar robándole el vehículo a un hombre, que opuso resistencia y se produjo un fuerte forcejeo que duró varios minutos.