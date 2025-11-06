Tiros y tensión durante un raid delictivo en City Bell

Momentos de extrema tensión se vivieron en un barrio de la zona norte de nuestra ciudad, donde un grupo de sujetos armados protagonizar un raid delictivo en el que ingresaron en al menos dos viviendas. Pero, cuando estaban por meterse en otra finca, fueron descubiertos por un vecino, por lo que, para no ser atrapados, dispararon a mansalva y estuvieron a punto de provocar una verdadera tragedia.

Según la información que trascendió, el episodio sucedió durante la tarde, a plena luz del día, en un sector cerrado del barrio Las Banderitas, ubicado en la localidad platense de City Bell. Fueron tres los malvivientes que entraron a las propiedades situadas en la zona de las calles 447 bis entre 156 y 157 y bajo la modalidad conocida en la jerga como “escruche”, desvalijaron a sus dueños.

Aprovechando la ausencia de los moradores, los malvivientes se colaron en las fincas y se alzaron con todos los elementos de valor que se toparon en su camino. Sin embargo, lejos de conformarse con el botín que tenían entre sus manos hasta ese entonces, decidieron intentar ingresar a un tercer domicilio y la situación cambió por completo, cargándose de violencia.

En el vecindario, alejado del centro de La Plata, se presume que reina la tranquilidad, pero esa calma se vio alterada por el accionar de los ladrones. Cuando fueron vistos por uno de los propietarios del lugar, se resignaron a seguir robando y trataron de escapar robándole el vehículo a un hombre, que opuso resistencia y se produjo un fuerte forcejeo que duró varios minutos.

Buscan a los sospechosos

Como no pudieron quitarle el auto al vecino, siguieron huyendo a pie y mientras emprendían la fuga fueron divisados por otras personas que residen en Las Banderitas. Ante esta situación, los delincuentes empuñaron las armas de fuego que portaban y abrieron fuego con una ráfaga de disparos al aire para amedrentar a los frentistas que presenciaron su escape.

Finalmente, los hampones lograron darse a la fuga a bordo de un coche que los esperaba a pocos metros del lugar y en el que se presume que había un cuarto sujeto que hacía las veces de campana. Todos ellos se fueron en el rodado con rumbo desconocido y con varios objetos de valor en su poder, cuyos detalles están siendo investigados por los efectivos policiales.

De todos modos, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos producto de la balacera, que bien pudo terminar en una fatalidad. En cuanto a la pesquisa, se conocieron algunas imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, por lo que los detectives intentarán identificar a los sospechosos y reconstruir la ruta de escape.