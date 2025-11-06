Pericias psiquiátricas al joven que planeaba una masacre en Caballito

El adolescente de 16 años que planeaba un tiroteo en la escuela de Caballito donde había asistido con anterioridad, será sometido a peritajes psiquiátricos.

El menor había considerado realizar el ataque en el colegio Educativo Modelo del barrio porteño de Caballito, institución al que asistía con anterioridad ya que actualmente era alumno regular de la escuela Miguel Hernández.

Según una persona cercana al joven, está con tratamiento psicológico por depresión y esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo.

En su casa se secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil); cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”; y una carta de despedida ante un posible suicidio.

A su vez, tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich, autor de la masacre de Carmen de Patagones.